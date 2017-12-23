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﻿服處方「㾀風散」　婦急性中毒

2017-12-23 列印
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        一名女子求診元朗朗屏邨「榮興中西藥行」的駐診中醫石昭榮，獲處方「㾀風散」藥粉（見圖），她服食後出現急性肝衰竭懷疑中毒個案，經接受治療後無性命危險。醫管局事後化驗顯示，藥粉樣本含有未標示的西藥成份「撲熱息痛」。警方事後拘捕一名男中醫。

  衞生署昨天呼籲曾向「榮興中西藥行」駐診註冊中醫石昭榮求診的病人，切勿使用其處方名為「㾀風散」的藥粉，因為它們含有未標示的西藥成份。該署前日接獲醫院管理局通報，指一名六十四歲女子入院，病人曾到博愛醫院求醫，證實急性肝衰竭，懷疑其中毒，經轉往瑪麗醫院深切治療部接受治療後情況穩定，其後轉到普通病房留醫。

含未標示西藥成份　警拘中醫

　　署方展開調查後，前日與警方採取聯合行動，以涉嫌非法製造及管有未經註冊藥劑製品，拘捕涉案七十六歲中醫師。
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