﻿百年歷史碩果僅存 蓮香舊舖將拆卸 老式茶樓賣少見少

有一百二十八年歷史的「蓮香樓」，多年來租用中環一棟舊樓地下兩層，是本港碩果僅存的老式茶樓。近日有消息指，該舊樓被新業主收購，將於一九年清拆重建，蓮香樓去向未明，不少顧客相約重溫一盅兩件。蓮香樓發言人承認，茶樓租約至一九年屆滿，茶樓傾向原址續約，但業主取向仍不清楚，如不獲續約，不排除另覓地點營業。



蓮香樓前身為一間糕餅店，早於一八八九年清朝在廣州開業，後因「蓮蓉」馳名而改名為「蓮香樓」。一九一八年，蓮香樓來港開業，全盛時期有三間分店，其後只有中環店繼續營業，並於九六年遷至現址中環威靈頓街曾昭灝大廈。蓮香樓經歷多番變遷，茶樓裝潢保留老式氣派，向茶客提供茶盅，侍應即場拿大水煲沏茶，務求水滾茶靚，並放置痰罐。茶樓的豬膶燒賣、千層糕等招牌點心，保留傳統味道，而大菜八寶鴨等亦甚受歡迎。



租約2019年屆滿



有蓮香樓茶客表示，近日從友人得悉蓮香樓「仲有十四個月，玩到一九過農曆年就拆樓重建。」消息在網上傳開後，不少網民表示捨不得茶樓的豬肚燒賣、千層糕、灌湯餃等傳統點心。



早在今年九月市場已傳出消息，指有公司收購了曾昭灝大廈大部份業權，包括蓮香樓租用的地舖及一樓單位，有權申請強拍重建大廈，但記者仍未見到官方收到申請。蓮香樓發言人回覆本報查詢時證實，蓮香樓租約至二○一九年屆滿，目前未知能否續約。他解釋，茶樓傾向於原址續約，惟業主取向暫未明朗，如最後不能續租，不排除會另覓新址營運，但一切視乎情況。



不排除另覓新址經營



食家劉健威表示，蓮香樓這等老式茶樓「買少見少」，最大特色是其整體環境、裝潢、器具富有懷舊氣息，而炒雞乾、蒸腐皮魚肉、網油蒸牛肉等菜餚，在新式茶樓已少見，即使有，做法也不一樣。



蓮香樓曾鬧分歧，○九年蓮香樓第三代傳人顏尊輝在上環開設「蓮香居」，對外聲稱是蓮香樓分店，引來蓮香樓控告其影射和侵犯商譽，其後顏尊輝向外表示已購入蓮香樓生意，案件告終。