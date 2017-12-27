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﻿誤將油門當腳掣 港情侶遊台險墮崖

2017-12-27 列印
■男司機錯將油門當腳掣，車身一半懸空。
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　　本港情侶台灣遊險葬身山底！據外媒報道，一對港人情侶趁聖誕長假前往台灣自駕遊，昨凌晨駕車登合歡山看日出。二人駛經武嶺的露天停車場時，打算休息順便如廁。惟男司機疑人有三急，泊車時錯將油門當腳掣，私家車登時衝前越過山邊石壆，幸後輪被壆邊卡住煞停，不致直墮山谷，惟私家車仍有一半車身懸空，險象環生。

　　兩事主被困車廂，但能大喊向途人求助。未幾警員及消防接獲其他駕駛者報案趕抵，將兩事主救出。男司機解釋，駕車上山時一直十分小心，但因現場昏暗，加上人有三急而肇禍。當地警方其後通知租車行召拖車處理拖走涉事私家車。

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