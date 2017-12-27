  • 2017年12月27日 星期三
  • 19º
  • 62%
熱門： 導盲犬消防父子兵何猷啟求包養遭姦殺予恩

日報新聞 > 港聞

﻿東莞坑渠油工場 污水流入東江

2017-12-27 列印
■大鐵鍋裏面滿是餿水油脂。
Previous Next

　　廣東東莞常平朗州村揭發有奸商用餿水製作坑渠油，村民指工場煉油不但散發刺鼻的氣味，排出黑黃色的污水更直接流入東江，恐對東江水源造成嚴重污染。當局目前已派員到場查處，除調查坑渠油的去向外，又取樣化驗水質有否受污染。

　　當地傳媒到該地溝油工場視察，發現地上滿佈漆黑的油污，大鐵鍋裏面滿是餿水油脂，現場空氣瀰漫燒焦味及臭味，地上的油桶裝滿深黃色的臭油，村民指工場為掩人耳目，晚上才會開工。常平鎮政府已勒令工場清理違法設施，並將工人帶走查問。

　　據相關資料顯示，輸往本港的東江水於東莞的太園泵站直接抽取，而朗州村則位於太園泵站以南，加上供港輸水道密封，相信不會影響本港供水水質。

  

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd