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﻿美股中段跌三點

2017-12-27 列印
　　美股在聖誕假後首個交易日早段個別發展，杜指中段二四七五○點六八，跌三點五八；納斯達克指數跌三十四點四五，見六九二五點五一。滙控美國預託證價格曾見八十點五港元，較香港上周五收市價升零點五港元；騰訊曾見四百零六點七七港元，較香港收市價升零點九七港元。
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