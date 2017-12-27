﻿趁墟逛市集 開心食玩買

趁着聖誕節假期，大人和孩子可以狂歡一番。市集向來是歐美國家的特色旅遊景點，在港度佳節的親子，同樣可以玩轉本地不同主題的市集，一邊「趁墟」大飽眼福和口福，一邊開心暢玩。文：黃慧心



外國月光特別圓，外國市集亦特別有味道？D2 Place一期及二期一連十天舉行「美國聖誕嘉年華1973」，把上世紀七十年代的美式情懷帶來香港，逾一百個手作攤檔在「懷舊美國酒吧」及「聖誕小食大街」販售手作飾物、服裝、家品及小吃。



賞雪尋光 美國懷舊風



逛完市集，親子可以品嘗一場感官饗宴。在商場一期天台的「白雪天地」，不但有愛斯基摩村落冰屋，更有特別燈光效果及飄雪，令一家大細可以過一個雪花紛飛的白色聖誕。離開白茫茫的雪地，可轉往二期地下的大型光影藝術裝置「隱藏光影國度」，置身在4D奇幻光影投射表演，為感官帶來不一樣的體驗。



綠色生活 環保零浪費



聖誕市集是選購聖誕禮物的好地方，但過度購物容易造成浪費。PMQ元創方在聖誕期間舉行的「零捨好聖誕市集」，以「零浪費」為目標，所以販賣的都是崇尚環保及標榜天然的物品，例如手工皂及洗護髮用品、剩布再造家品，以及二手物品。



為貫徹環保不浪費的主題，現場的物品會以「零包裝」方式發售，飲食攤檔亦不會提供即棄餐具，爸媽帶孩子於市集遊走，可以體會貼地的環保生活方式，不但要自備購物袋，更可自備餐具，又或在現場租用或選購環保餐具。在閒逛及品嘗美食的同時，還可參加親子瑜伽、親子律動體驗坊等活動，舒展一吓。在二○一七年結束前，尚有另一個市集「準備好2018市集」，讓大家反思「去舊迎新」的購物模式及棄置物品的價值，學習如何把舊物升級再造。







