﻿中藥世家 夫妻決裂 霸王風暴

霸王國際集團（1338）昨天遭創辦人之一的萬玉華入禀高院，要求將其控股公司Fortune Station Limited 清盤。萬玉華聲淚俱下，指與丈夫兼合夥人陳啟源婚姻破裂。她稱，丈夫在一次爭執中掌摑她，令她「忍無可忍」，決定離婚，並要求平分資產，事件儼如《溏心風暴》的真實版。



霸王集團鬧分產，萬玉華昨天舉行記者會，談到個人受委屈多年，起初聲音哽咽，後來當眾落淚，哭訴與丈夫陳啟源婚姻破裂，源於《壹週刊》一○年報道霸王洗頭水含致癌物質一事。她指，霸王一直由陳啟源管錢，她負責公司營運。自負面報道出現，她做了好多工夫仍未能挽回銷售下跌，陳對她失去信心，開始參與管理。



萬玉華形容，她本人充滿創意，陳啟源傳統保守，自他參與管理，兩人摩擦日多。有見及此，她着手培養大兒子陳正鶴接班，自己退出做其他生意。她稱，有一次回公司處理事務，她與丈夫意見不同，對方當着管理層面前「打了她一巴掌」。她從小到大沒被人打過，覺得是重大侮辱，導致她與陳之間感情和互信徹底破碎。



萬玉華入稟申清盤



她決定提出公司清盤，斥丈夫只把她當作「生仔機器」及「掙錢機器」。她指，事發後不能接觸丈夫，大兒子亦與丈夫站在同一陣線。被問夫妻關係破裂是否涉第三者，萬指丈夫並無第三者。她與丈夫已成香港居民，法院要求她提交結婚證正本，但正本由陳保管，她未能取得，令她非常無奈和氣憤。



萬玉華披露，一六年九月二十二日，有人偽造一份她的董事辭職信和一份控股公司董事會同意通過接納她的辭職信的文件。她指，今年一月在她不知情下，控股公司增發新股予Heroic Hour Limited，令其原持有四成九股權被攤薄至二成四，而Heroic Hour持股則增至逾四成九，她因此而失去決策權及應佔公司收益。萬再三堅稱，她並無簽署該兩份文件，要求清盤，是「忍無可忍」的做法。



陳啟源：指控不實無根據



霸王集團主席陳啟源昨晚發新聞稿回應萬玉華的指控，形容指控不實及無事實根據，保留法律追究權利；並對其突然提出清盤Fortune Station Limited感到莫名其妙和極度遺憾。陳啟源又指，與萬玉華現正辦理離婚手續，有關的財產糾紛屬私人事宜，雙方正通過法律途徑處理。