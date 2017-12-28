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﻿【AIA歐陸嘉年華】34款機動/攤位遊戲任玩

2017-12-28 列印
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　　AIA歐陸嘉年華上星期開始了，玩期超過60天，設有34款機動遊戲及遊樂設施，聖誕宋玩的，睇定有甚麼啱玩，趁除夕新年帶小朋友去玩吧！詳情https://goo.gl/kd3dFN
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