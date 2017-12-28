﻿﻿油麻地舊樓塌石屎﻿﻿ 砸毀巴士的士傷人﻿

失修舊樓天降石屎，猶如都市炸彈！本港昨接連發生兩宗石屎傷人意外，油麻地一棟樓齡逾五十年唐樓，昨午外牆一塊四米長石屎剝落，擊破一輛九巴的天花，再反彈擊爆旁邊的士車窗，一名的士乘客受傷。而元朗昨早有食肆簷篷脫落石屎，擊中兩名途經女童。



昨午二時許，一名四十七歲姓何巴士車長，正駕駛一輛112線九巴駛往尖沙咀方向，至油麻地彌敦道彌敦大廈對開，突然轟然一響，車頂被一塊四米乘二十厘米的石屎擊中，天花雖未被擊穿，但內部膠板被震裂。石屎繼而斷開，部份反彈擊中鄰近一輛的士的車窗，霎時間玻璃碎片飛散後座，五十五歲姓許男乘客眼及手部被碎片濺傷。現場馬路散落一地石屎碎片。



警方接獲市民報警，趕抵封鎖現場，將的士乘客送往伊院治理。經調查後，相信石屎由彌敦大廈十四樓外牆掉落。消防及屋宇署人員其後到場清走大廈外牆有脫落危險的石屎碎。姓許傷者直言：「如果揼到人就瓜得㗎喇！」指自己僅受輕傷要「還神」。受事件影響，現場交通一度極為擠塞。



元朗兩女被石屎擊中



另外，元朗大棠路三十五號一間食店，昨早約九時半亦發現同類意外。當時一名十七歲姓陳少女及一名十歲姓吳女童行經上址，不料一塊三十厘米乘十厘米的石屎從食店簷篷剝落，兩女被擊中，分別腳及肩部受傷，其後同送博愛醫院治理。兩宗案件均列高空墮物處理，分別由兩區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。



香港測量師學會前會長陳旭明指，這次油麻地掉落的石屎體積十分大，情況較罕見。意外成因除了日久失修外，亦可能是維修或翻新過程中，沒有妥善黏住新石屎，令其整塊剝落。



