  • 2017年12月28日 星期四
  • 21º
  • 65%
熱門： 蓮香舊舖將拆卸一地兩檢﻿﻿發光「氣球」將軍澳賞紅葉WhatsApp

日報新聞 > 港聞

﻿WhatsApp明年起停支援舊手機

2017-12-28 列印
Previous Next

　　通訊程式WhatsApp將於明年起，停止支援使用BlackBerry及Windows Phone等作業系統的手機。WhatsApp宣佈最新的不支援名單及時間表，使用BlackBerry系統的手機、BlackBerry 10系手機及使用Windows Phone 8.0或之前的裝置會在本月三十一日前停止支援，Nokia S40系手機將於二○一八年尾前停止支援，使用Android 2.3.7或之前的裝置將於二○二○年二月前停止支援。

　　WhatsApp補充，受影響用家可繼續使用程式，但無法開新帳戶或重新驗證舊帳戶，以及部份功能可能會隨時停止，建議用家升級系統或轉新手機。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd