  • 2017年12月28日 星期四
  • 21º
  • 65%
熱門： 蓮香舊舖將拆卸一地兩檢﻿﻿發光「氣球」將軍澳賞紅葉WhatsApp

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升36點

2017-12-28 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二四七八二點，升三十六點；納指則報六九四八點，升十二點。滙控美國預託證券價格中段見八十點二八港元，升零點四八港元；騰訊則見四百零四點五一港元，升三點三一港元。

  紐約期金報每盎司一千二百九十點三美元，升二點八美元；紐約期油則報每桶五十九點七一美元，跌零點二六美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd