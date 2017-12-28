﻿﻿人大通過「一地兩檢」﻿﻿ 高鐵西九站設口岸﻿

全國人大常委會昨以全票一百五十八票通過高鐵香港段在西九龍總站設立口岸實施「一地兩檢」《合作安排》的決定議案，代表「三步走」方案的「第二步」已完成，即將進入本地立法程序。特首林鄭月娥表示，將爭取明年中完成立法，以趕及第三季通車目標。



人大常委會副秘書長李飛指，常委會的決定具憲制性地位及最高法律效力，形容是「一言九鼎」。他多次重申今次決定符合憲法和《基本法》，又以九○年人大同樣以決定的方式確認《基本法》符合憲法，指憲制性的判斷不容置疑。



李飛稱，高鐵及「一地兩檢」方案體現中央支持香港融入國家發展大局，亦順應兩地民眾的普遍訴求，符合「一國兩制」，不改變本港管轄權、區域範圍、出入境管制制度、權利和自由，只是將本來在深圳進行的內地清關工作「換了一個地方」，除更高效便捷外一切不變，「只有好處，沒有壞處」，立法是行使《基本法》授予特區立法權的應有之義。



李飛又解釋，內地口岸區只在特定區域實施，涉及對象只限於通關乘客，在口岸實施內地法律跟《基本法》第十八條有關全國性法律的條文無關，但承認「一地兩檢」是新事物，並非某項條款能解決的問題。



特首林鄭月娥認為，有關決定為「一地兩檢」提供堅實法律基礎，而高鐵香港段工程整體已有九成八完成，將於明年二月初前向立法提交條例草案，爭取明年七月休會前獲通過，以趕及在第三季通車目標。律政司司長袁國強補充，兩地曾反覆研究《基本法》適用條文，但考慮到社會存在不同意見，由常委會以批准決定的方式處理，避免法律爭議，是穩妥的做法。



旅發局主席林建岳歡迎人大常委會決定，為落實高鐵「一地兩檢」邁出重要一步，有助推動「一程多站」旅遊發展。



