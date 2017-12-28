﻿﻿人大通過「一地兩檢」﻿﻿ 高鐵西九站設口岸﻿

人大常委會副秘書長李飛指，常委會的決定具憲制性地位及最高法律效力，形容是「一言九鼎」。他多次重申今次決定符合憲法和《基本法》，又以九○年人大同樣以決定的方式確認《基本法》符合憲法，指憲制性的判斷不容置疑。
李飛稱，高鐵及「一地兩檢」方案體現中央支持香港融入國家發展大局，亦順應兩地民眾的普遍訴求，符合「一國兩制」，不改變本港管轄權、區域範圍、出入境管制制度、權利和自由，只是將本來在深圳進行的內地清關工作「換了一個地方」，除更高效便捷外一切不變，「只有好處，沒有壞處」，立法是行使《基本法》授予特區立法權的應有之義。
李飛又解釋，內地口岸區只在特定區域實施，涉及對象只限於通關乘客，在口岸實施內地法律跟《基本法》第十八條有關全國性法律的條文無關，但承認「一地兩檢」是新事物，並非某項條款能解決的問題。
特首林鄭月娥認為，有關決定為「一地兩檢」提供堅實法律基礎，而高鐵香港段工程整體已有九成八完成，將於明年二月初前向立法提交條例草案，爭取明年七月休會前獲通過，以趕及在第三季通車目標。律政司司長袁國強補充，兩地曾反覆研究《基本法》適用條文，但考慮到社會存在不同意見，由常委會以批准決定的方式處理，避免法律爭議，是穩妥的做法。
旅發局主席林建岳歡迎人大常委會決定，為落實高鐵「一地兩檢」邁出重要一步，有助推動「一程多站」旅遊發展。