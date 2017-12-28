﻿醫管局主席巡院：非常嚴峻

公立醫院急症室近日持續「爆滿」，醫管局主席梁智仁昨到廣華醫院及將軍澳醫院視察（見圖），認為現時處於「非常嚴峻」情況。他指現時整體急症室求診人數少於六千人，但經急症室轉入內科病房人數則每日約一千人，認為與人口老化導致嚴重個案增多有關。



醫管局最新數據顯示，十五間公立醫院急症室中，有十四間的內科住院病牀於午夜時的佔用率均「爆滿」，其中博愛醫院最嚴重，達百分之一百三十四，其次為聯合醫院及屯門醫院，多間醫院的急症室輪候時間超過八小時。



梁智仁昨巡視有關情況，及為前線醫護人員打氣，期間有醫生向他表示「做到自己都病埋」。



他視察後形容急症室情況「今日好差」，將軍澳醫院病牀似「泊車」般放在走廊，但相信未來數日會好轉，局方已開設一千六百張病牀應對情況，並會因應需要再加設三百張病牀。



