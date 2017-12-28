﻿明年上半年落成公屋 租金水平已拍板

房委會昨公佈，暫定於明年一至六月期間落成的公共屋邨租金將以所屬地區的最高租金水平釐定，涉及二十二幢非標準型大廈共一萬四千八百七十九個單位。



其中市區市區公屋單位的最高租金為每月每平方米近七十八元，適用於柴灣連翠邨（連城道）單幢大廈、觀塘安泰邨、深水埗蘇屋邨第一及第二期及深水埗海盈邨。沙田區公屋單位的最高租金為每月每平方米七十五元二角，適用於碩門邨；而東涌區公屋單位的最高租金為每月每平方米五十五元一角，適用於滿東邨。



房委會指，在是次租金釐定中，逾七成七單位的租金水平定於每月二千五百元以下，但也有個別單位的租金接近三千元。



