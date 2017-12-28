﻿工作繁忙日睡五小時 林鄭：須食藥控制高血壓

特首林鄭月娥接受電台錄音訪問時表示，自上任後每天的日程緊湊，每天只能睡大約五小時，但早前準備《施政報告》時每日只有兩、三小時睡眠，多外訪時更要在飛機上睡覺，但亦「唔夠瞓」，她亦很注重儀容外表，認為作為行政長官，不想給人「很頹」的感覺。



被問到健康有否受影響時，林鄭指有定期做身體檢查，透露有少少高血壓，但已食藥控制好，又笑言不時被前香港羽毛球代表隊成員陳念慈怪責欠缺運動，故一有時間亦會做運動，例如在禮賓府花園散步及拉筋。



林鄭月娥自競選特首開始用facebook與市民交流，她指過往不喜歡做個人宣傳，而上任特首後不少市民會想知自己的生活，因此會用輕鬆手法分享感受，又指會用平常心看待網上的「嬲嬲」及網民謾罵，但不會影響其心情，因自己問心無愧，強調爭取好成績並非滿足外界期望。



