﻿涉偷共享單車反光板 三少年被捕

共享單車登陸香港不足一年，惟至今麻煩不斷。前晚深夜十一時許，事發前晚深夜十一時許，三名分別十七歲姓沈、十五歲姓李及姓蕭的少年，騎着俗稱「子彈仔」的街車，前往西鐵兆康站橋底的單車停泊處。上址泊了三、四十輛共享單車，由不同公司擁有。其間有人疑利用六角匙，拆走部份單車的反光板。



惟過程中單車的防盜警鐘被觸動，有途人聞得鳴響，於是報警求助。未幾警方接報趕抵，當場截獲三人，並發現場內有五輛共享單車的反光板不翼而飛，繼而再在三人身上搜出九塊反光板。警員遂以涉嫌盜竊拘捕三名少年，正調查其偷反光板的動機。



