﻿便利港人在內地發展措施將陸續推出

自七月上任以來，我走訪內地多個城市，除了北京、上海、杭州、長沙，還有多個大灣區內的廣州、深圳、中山、珠海、東莞等。最深刻的體會是港人在內地發展的潛力相當大，亦聽到不少在內地發展的港商、學生反映，期望特區政府為他們向內地相關部門爭取更多便利生活的措施。



國家主席習近平今年七月一日在港出席香港特區第五屆政府就職典禮時表示，中央有關部門會積極研究出台便利港人在內地學習、就業、生活的具體措施。特區政府過去數月一直積極跟進，國務院港澳辦近日就公佈了新一批便利港澳居民在內地發展的政策措施，連同今年八月推出的第一批便利措施都充份體現十九大報告支持香港融入國家發展大局的重要方向。



兩批已公佈的便利措施涵蓋教育、就業創業和日常生活等範疇，讓在內地港人享有內地居民的同等待遇。教育方面，新措施明確規定內地高校和相關部門必須一視同仁招收、培養、管理和服務港澳學生，以保障港澳學生的權益。此外，內地當局亦要求各高校為港澳畢業生發放《就業協議書》，簽發《就業報到證》，方便港澳學生在內地求職就業，並增加在內地高校就讀的港澳及華僑學生獎學金名額和金額。



就業創業方面，新措施容許在內地就業的港澳人士繳存住房公積金。簡單而言，「住房公積金」是內地僱主與僱員共同供款的長期住房儲備金，供款比例為百分之五至十二，僱主和僱員供款比例一致。假設僱員自願供款為薪金的百分之五，其僱主亦須向戶口按同等比例供款，僱員供款愈高，僱主供款則愈高。整筆供款都是屬於僱員的，顧名思義可用作置業，而用「公積金」置業亦可享有低息貸款。根據新規定，如果港人離開內地回港定居，更可提取住房公積金帳戶的餘額。這項新措施不但提高了港人的福利待遇，更有助他們作長遠計劃，實現自身發展。



至於日常生活的便利措施，一項廣受在內地港人歡迎的是中國鐵路總公司在不同省市多個港人購、取票流量較大的火車站，設置了可識讀回鄉證的自動售取票設備，省卻以往要在櫃台排隊辦理手續的時間。



措施推出後，下一步就要確保措施落實。特區政府各駐內地辦事處已透過不同渠道，例如網頁、微信、電郵等，發放與便利措施相關的資訊，亦會與內地相關部門保持聯繫，推動相關措施在地方層面落實到位。



香港缺乏土地和人力資源，難免限制了本地產業的發展。通過與內地互利共贏的發展策略，我們可以內地為腹地，利用內地的豐富資源，協助解決香港的問題，另一方面，又可以利用香港的優勢，為內地進一步開放、開拓新的產業和提升專業水平，粵港澳大灣區建設正是以此概念為導向。



未來特區政府會積極推展大灣區發展戰略，推動政策突破，促進香港與大灣區其他城市的人流、物流、資金流、訊息流，亦會繼續努力向內地有關部門反映意見，爭取更多便利港人在內地發展的政策措施，期望能為港人，特別是年輕人在內地發展消除障礙，讓他們能積極發揮所長，把握國家發展的機遇。







政制及內地事務局局長聶德權