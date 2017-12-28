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﻿凱富機票涉串謀詐騙案再拘一人

2017-12-28 列印
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　　逾百名菲傭早前在凱富旅行社（Peya Travel）訂機票回鄉，結果票財兩失。繼警方本周一以涉嫌串謀詐騙，拘捕凱富一名三十八歲女負責人後，案件再有新發展。消息稱，警方昨掩至灣仔一個寓所單位，拘捕凱富女負責人的五十九歲丈夫，同樣涉嫌串謀詐騙。據悉被捕男子為澳洲籍，持有香港身份證，正接受警方調查。

　　專做菲傭生意的凱富旅行社，疑因資金周轉不靈，收取超過六百名菲傭購買機票的訂金後，卻未能向航空公司繳款，結果令大批菲傭在聖誕節前後滯留香港，無法回鄉與家人團聚，案件總涉款達二百萬元。凱富旅行社已被暫時吊銷旅行社牌照。

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