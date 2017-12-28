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日報新聞 > 港聞

﻿動感•17

2017-12-28 列印
香港之光 ■拳擊「神奇小子」曹星如奮力一戰，在今年十月擊敗前世界冠軍的日本拳手河野公平，締造廿二連勝的紀錄，為港人爭光。
空中芭蕾 ■為慶祝回歸二十周年，中國跳水「夢之隊」今年九月來港獻藝，「慈善大匯演」有如一場空中極美的芭蕾舞。
水中芙蓉 ■中國國家韻律泳在水中綻放花朵。
與浪共舞 ■八號風球卡努襲港，市民到杏花邨岸邊拍照。
超越自我 ■長洲搶包山比賽健兒在選拔賽中，奮力爭取出線資格。
少年武僧 ■昂坪360推廣少林文化，少年武者，技驚四座。
拼搏精神 ■前特首曾蔭權公職人員行為失當罪成，被囚車押走一刻，攝影記者窮追囚車。
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        二○一七年將到盡頭，香港走過不平凡的一年，港人展現活力一面，一些動感場面令人難忘。
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