﻿盜播Now TV 三被告重囚 侵權機頂盒 照樣通街賣

三年前世界盃賽事開打期間，海關在深水埗鴨寮街「放蛇」，揭發一款名為「麥格盒子」機頂盒非法轉播十一條Now TV收費頻道，包括足球賽事，兩名技術員及一名賣家承認串謀詐騙、管有相關器件等六項罪名，昨天被判囚二十一至二十七個月，為本港涉及網上侵權罪行最高的判刑。記者昨午在鴨寮街發現，仍有不少機頂盒出售，當中不少聲稱可以收看本地收費頻道。



案情指，被告之一的四十歲技術員鍾羽翔，在網上認識一名姓吳內地人，透過他得知如何設置傳輸系統，以盜竊Now TV電視訊號。鍾訂購七條Now TV頻道，並將七部Now TV機頂盒連接到電腦加以解密，再將解密的電視訊號透過傳輸系統發射至一個內地指定的伺服器，令用家透過連接該伺服器，在網上免費收看Now TV節目。五十四歲技術員何國祥應鍾招攬，訂購三條Now TV頻道，再以相同手法上傳訊號；五十四歲涉案檔主林兆偉，是該機頂盒的賣家。辯方曾透露，鍾犯事期間賺取超過二萬元，何每月賺取一千五百元，林日薪三百元。



海關指判刑具阻嚇力



法官林嘉欣判刑時指，案中兩名被告稱主腦另有他人，他接納背後或有更重要涉案人士，但各被告均參與相關生意，罪責相同。法官引述資料指，收看Now TV的月費為四百五十元，犯案期間共一千零二十個「麥格盒子」被售出，對電訊盈科媒體有限公司造成四百萬元的潛在損失。法官指基本量刑起點為三年監禁，考慮到三名被告認罪等因素故予以減刑，判鍾羽翔監禁二十七個月，至於向控方提供協助的何國祥及林兆偉，則分別被判囚二十一個月。



海關版權及商標調查科高級監督葉慧嬋對裁決表示歡迎，指案件為本港涉網上侵權罪行的最高判刑，認為判刑結果具阻嚇力，亦對執法部門持續打擊網上侵權行具重大意義。Now TV回覆本報查詢時回應，歡迎法庭裁決，形容是保障知識版權及創意行業的重大勝利。