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熱門： 一地兩檢iPhone私影陸永予恩

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﻿檔販：最平600元 睇晒全世界

2017-12-29 列印
■不少機頂盒涉違反版權條例，海關提醒市民侵權屬嚴重罪行。
麥格電視盒 案中被告串謀犯罪集團，將收費電視頻道的訊號傳送內地伺服器，再將有關訊號發放至「麥格盒子」。
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　　海關首次以串謀詐騙、提供規避器件或服務及管有相關機器等罪行，成功檢控三名以機頂盒侵權的被告，三人昨天被法庭判重囚。另一邊廂，深水埗鴨寮街仍有檔口懶理裁決結果，公然出售聲稱可收看本地收費頻道的機頂盒。

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　　鴨寮街一帶有不少檔口售賣電視機頂盒，價錢由約六百至九百元不等，部份貼有live體育台、英超、歐聯、西甲直播及中美日劇等宣傳標語，又指可收看全球直播頻道。記者佯裝顧客，向檔口店員查詢，他指一個機頂盒就可以收本地及世界各國所有的直播台。記者再追問有哪些本地收費頻道時，他轉口氣：「睇唔到都唔緊要……因為其他國家嘅頻道已經夠睇。」

　　記者之後欲往其他檔口查詢，有店員見狀謂：「你唔使周圍問喇！」強調附近檔口雖多，卻由兩名老闆經營，商品價格及內容相差不大，毋須花時間挑選。
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