  • 2017年12月29日 星期五
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﻿美股中段升48點

2017-12-29 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二四八二三點，升四十八點；納指則報六九四三點，升三點。滙控美國預託證券價格見八十點三八港元，升零點三八港元；騰訊則見四百零七點八六港元，跌零點三四港元。紐約期金報每盎司一千二百九十五點六美元，升四點二美元；紐約期油則報每桶五十九點五九美元，跌零點○五美元。
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