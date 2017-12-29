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﻿乘客及時疏散 小巴陷火海燒剩車架

2017-12-29 列印
■小巴陷入火海。
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　　落馬洲昨日發生驚險火燒車意外，一輛載客專線小巴駛至近皇巴站時，司機發現車底冒煙起火，即停車疏散乘客及報警，未幾全車已陷於火海，幸無人被困。消防到場救熄火警，無人受傷，但小巴已燒成廢鐵；調查後相信起火原因無可疑。

　　昨午二時許，六十五歲姓容司機駕駛屯門站至落馬洲轉車站的44B線專線小巴，載着乘客沿青山公路往落馬洲駛至新田村路交界時，司機發現車底近後車輪位置冒出濃煙及起火，大驚下將車駛至路邊停下，並疏散車上乘客及報警。

　　未幾，火勢迅速蔓延，小巴陷於火海，濃濃黑煙升上半空，幸所有乘客及時離開車廂，無人被困。

　　消防員接報到場開喉灌救，約半小時救熄火警，無人受傷，但小巴已燒剩車架，部份車輪亦燒毀，消防員調查後相信火警並無可疑，起火原因仍調查中。受影響乘客事後轉乘其他小巴離去。

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