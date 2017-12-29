  • 2017年12月29日 星期五
  • 21º
  • 63%
熱門： 一地兩檢iPhone私影陸永予恩

日報新聞 > 港聞

﻿浴後人財兩失 ﻿嫖客未銷魂先被﻿﻿盜八萬財物﻿

2017-12-29 列印
■事主二萬八千元的勞力士手錶、市值五萬元的金頸鏈及約五千元現金不翼而飛。
Previous Next

　　上水發生迷煙盜竊疑雲案！一名男子昨午在街頭偶遇一名女子後，雙方言談甚歡，同往附近賓館短聚。其間男事主遭人偷走名貴手錶及一條五両重金頸鏈等現金財物，總值逾八萬元。警方調查期間，一度懷疑事主遭人噴迷煙後搶劫，其後證實女賊行劫偷走財物。

　　事發昨午近十二時，一名五十七歲姓李男子，行經上水新成路時，一名女子上前搭訕，二人簡單交談後一見如故，同往新成路一百一十五號一間賓館闢室詳談。

  惟事主到浴室洗澡步出時，發現他脫下值二萬八千元的勞力士手錶、一條市值五萬元的金頸鏈及約五千元現金不翼而飛，新相識女子則不在房間及去如黃鶴，懷疑被對方盜竊報警。

　　警員到場時，有人聲稱曾被女賊噴香煙，一度懷疑遭人施迷煙迷魂行劫，但調查後發現並無此事，正追緝一名年約三、四十歲、肥身材、案發時穿黑色外套及灰色裙、操普通話的女子。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd