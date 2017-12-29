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﻿now成人台播強姦AV遭嚴重警告

2017-12-29 列印
　　now寬頻電視成人極品台播放極真實強姦AV（成人電影）遭嚴重警告。通訊局早前接獲投訴指，今年三月七日播放的有關節目涉及真實強姦片段，內容過份暴力、令人不安及色情，並會引人模仿，要求禁播。

　　通訊局指，有關節目雖在只限成人觀看的外購收費頻道播放，並預設為已上鎖的收費電視服務，但仍受《電視節目守則》約束。報告提到，節目劇情全涉及強姦，當中描繪暴力的真實及有力程度超出劇情所需，認為過長及過份仔細；而在中距離至特寫鏡頭所呈現的男女性器官仍清晰可見，加上對性行為的描繪，均屬於淫褻及極度色情內容。

　　通訊局經審議後裁定投訴成立，違反《守則》多條條文規定，向now寬頻電視發出嚴重警告，促嚴格遵守《守則》。now回應指，對節目引起觀眾不安深感抱歉，會向供應商採用更嚴格審查，確保內容符合節目守則。

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