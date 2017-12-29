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日報新聞 > 港聞

﻿風雲•17

2017-12-29 列印
穿過狹縫 高等法院今年一月開審前特首曾蔭權涉收受利益案，萬眾矚目。
白走一趟 今年七月四位被DQ議員交還立法會辦公室，其中姚松炎孭起背囊，黯然轉身離去。
煩在起跑線 小一自行分配結果在十一月公佈，家長緊張萬分，把派位結果視作子女的人生起跑線。
出閘脫腳 角逐特首的曾俊華，今年二月向選舉事務處遞交選委表格時，險些絆倒，未入閘即馬失前蹄，最終敗選收場。
水馬圍城 七月一日香港慶回歸二十年，中央領導人訪港前夕，會展中心保安嚴密，被大批巨型水馬包圍。
「恐」假情真 警方在五月一連四天舉行反恐演習，上演激烈的槍殺場面，扮演「恐怖份子」的警員交足戲。
望樓發愁 新居屋彩興苑、銀河苑及銀蔚苑在八月揀樓首天，僧多粥少，不少申請者望樓興歎。
甩難得意 高院今年八月擱置針對朱凱廸議員資格的入稟，朱凱廸離庭時神態輕鬆。
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我得咗啦

角逐特首的林鄭月娥，今年一月到大埔林村參與「香港許願節2017」，向許願樹拋出寶牒，一拋即中，支持者與她目光一致，最終她如願以償，當選特首。
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