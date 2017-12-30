﻿沒求診外遊 僅服妹藥物 六歲仔疑手足口病猝死

手足口病不能掉以輕心！上水一名六歲男童疑患上手足口病，但男童未獲家人陪同求醫，僅服用同患該病的胞妹吃剩的藥物；其後，家人更趁假期帶男童往內地遊玩數天。至昨日，母親帶同兄妹外出，男童途經上水天平邨商場時突然暈倒，報警送院後死亡。有醫生指，手足口病一般徵狀是皮膚出疹及發低燒，或會引起嚴重併發症，應及早求醫。



猝死六歲男童姓張，與家人同住上水區。消息稱，張童在上水一間小學就讀，近日聖誕及新年假期沒有上課，其三歲胞妹本月十七日不適求醫，確診患上手足口病，獲醫生處方藥物。至上周四，張童亦開始出現類似病徵，家人不以為意，未有帶他求醫，只讓他服用其妹的藥物。至聖誕前夕，家人帶兄妹到珠海歡度聖誕，日前返港。



目擊者：突身體僵硬倒地



昨晨九時許，小兄妹由四十歲姓黃母親與一名外傭帶往吃早餐，其後往公園玩耍，途經天平商場一間藥房對開走廊時，男童突然暈倒。有藥房女職員稱，當時見男童身體僵硬倒地，其母呼叫亦無反應。女職員遂着母親抱兒子往附近的快餐店休息，給他飲水及報警。男童獲送院搶救，最終不治。



警員調查後，初步相信案件無可疑，但男童猝死原因是否與手足口病有關，則有待稍後法醫官剖屍確定。衞生防護中心稱，未有接獲相關呈報個案。



急症專科醫生馮顯達表示，手足口病患者的徵狀，一般是皮膚出疹，如口部近嘴唇、手掌及腳掌等出現多粒紅點，其後紅點會由平坦變凸起及起水泡，病童亦會發低燒，家長此時不能掉以輕心，應盡快帶患者求醫。



嚴重併發症 腸病毒可致命



手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒七十一型引起。腸病毒七十一型引致的手足口病，更有可能引致如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒痲痹癱瘓等嚴重併發症，甚至致命。患者病發首星期最具傳染性，其主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱和糞便或觸摸受污染的物件而傳播。