﻿﻿發狂勒斃私影女﻿﻿ 無業漢認兩度姦屍﻿

十五歲少女三年前因應約「私影」被中年無業漢虐殺，案件昨在高院續審。庭上播放無業漢冷靜親述殺人、姦屍及棄屍經過的錄影會面，無業漢與少女對話時談及工作上的「瘡疤」，即以茄汁樽「狂扑」少女頭部十多次，再用索帶將她勒死後，塞進行李箱帶到酒店，並兩度姦屍，翌日才棄屍垃圾站。



三十七歲被告劉璋輝在錄影會面中透露，於一四年十二月八日趁家中無人時，帶女死者郭惠明（小B）到其岳母及妻子同住的寓所內。被告因向小B揭露工作上的瘡疤，「好似同事返咗嚟嘅感覺，諗起嗰個情景，就搵個樽扑佢」，雖然小B反抗並說：「我會聽你講，會照你意思，會令你好舒服。」但仍遭被告用透明膠紙捆綁手和頭。



被告又將鹿茸大補酒及膠樽蓋塞進小B的肛門，又把酒灌進小B喉嚨，並指小B仍清醒說：「放過我啦，我唔會話俾人聽。」被告擔心家人很快回家，遂用三條索帶勒住她的頸項至沒有心跳。



被告形容自己事發時「癲咗，瘋狂咗」、「將成世人嘅憤怒投射在一個人身上。」被告把小B塞進熒光綠色的行李箱內，在附近租住酒店，入房後他先打開行李箱抱小B上牀，聲稱「唔好嘥」，在沒有戴安全套下跟她性交及肛交。被告原本打算在外面租房收藏屍體，但最終沒有，其後再折返酒店後再跟小B第二次性交。他指，一直未能確認小B已死，當晚還若無其事返家與妻子吃飯。



案發後若無其事返家



翌日早上七時半，被告在家取了兩個紅白藍膠袋，又買了特大黑色膠袋和紙皮箱帶回酒店房，被告稱小B的身體和腳出現屍斑，並已發臭，便將小B放進紅白藍膠袋。之後被告問清潔女工借了一輛手推車，把紅白藍膠袋推到垃圾站，但由於太重，需要清潔女工幫忙扔進垃圾桶。



被告在第二次錄影會面時解釋為何要棄屍，他說：「我係想無人發現，在無人發現下丟淡咗，重新做人，但天網恢恢，俾人發現係應該，今時今日接受番，呢個係自己做過嘅嘢。」



