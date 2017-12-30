﻿聲稱「唔好嘥」 死者外套贈露宿者

被告劉璋輝在案中亦貫徹「唔好嘥」的想法，將餘下的黑色垃圾膠袋送給鄰居；又拿取了酒店提供的護髮素，「打算攞嚟派街坊」；而他看到用作施襲的茄汁樽還有茄汁，亦「唔好嘥」放回雪櫃；又將小B的黑色外套轉送給天橋底的露宿者。



被告又稱，小B身穿的裙子、內褲和絲襪已於案發當日丟棄，而小B的物品包括八達通、手機套，以及膠紙卷、索帶、鹿茸大補酒的空樽等，亦於案發翌日到街邊的垃圾桶棄掉。



扑頭茄汁樽續用



被告指，在事發後返家與母親吃午飯，其間看見拘捕他的偵緝警長陳定國時「內心緊張」，但覺得自己是「要還」，被告再次情緒激動抽泣，哭稱：「還鋪大嘅，細嘅唔還」，但不消數秒又表示狀況良好。



另外，被告又透露自己透過手機應用程式「遇見」認識小B，他見小B有「私影」，而自己從來未試過，遂以微信聯絡，並相約「私影」。



