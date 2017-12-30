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﻿入境處包機遣返68越南非法入境者

2017-12-30 列印
■當局實施免遣返聲請統一審核機制以來，首次包機進行大規模遣返行動。
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　　入境處前日安排包機遣返六十八名越南籍非法入境者，是當局實施免遣返聲請統一審核機制以來，首次運用包機進行大規模遣返行動，不排除會再以包機遣送不自願遣返人士。

　　被遣返的人士中，包括三名兩歲以下幼童，其餘年齡介乎十八至六十四歲，平均留港十個月，當中一半人曾提出免遣返聲請被拒。入境處助理處長（執法）馮伯豪指，行動籌備半年，共出動七十五名入境處人員協助，形容今次行動得來不易，需經過多方溝通及協商，包括要解決非法入境者證件問題、航機安排等。

　　入境處截至今年十一月，共有六千三百六十二宗免遣返聲請個案等待審核，較去年同期減少五成。而今年首十一個月已有三千七百多名非華裔人士被遣送，較去年同期增加四成四，至今仍有九百人尚待遣送。

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