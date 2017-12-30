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﻿趣怪•17

2017-12-30 列印
奮力一戰 十月亞洲盃外圍賽，香港主場迎戰馬來西亞，港隊球員高梵爭波跌倒在地，最後港隊以二比○取得小組首勝。
前世情人 一直有說女兒是爸爸的前世情人，爸爸看着騎在自己肩膊上的小女兒，真情流露。
玩吓小徒弟 角逐特首的曾俊華出席由森美主持的電台節目，森美是他母校喇沙書院的劍擊學生，他對森美一頭金髮感到好奇。
讓我高飛 聖公會小學輔導服務處舉辦「那一天我們會飛」親子紙飛機活動，小女孩用力將擲出手中的紙飛機。
險中作樂 強颱風卡努襲港，天文台掛八號風球訊號期間，一對情侶在大浪灣波濤洶湧下，近距離與海浪自拍。
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人小力大

一名小朋友站在筋肉人造型的模型後拍照，年紀輕輕便成為「大力士」。
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