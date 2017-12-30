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﻿機場聖誕樹遭縱火拘流浪漢

2017-12-30 列印
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　　赤鱲角機場客運大樓離境層落客區一個花槽，昨凌晨二時許發生縱火燒聖誕樹案。一名黑衣漢，在擺設有四棵各高約一米的聖誕樹花槽旁徘徊離去後，其中一棵聖誕樹突然起火，機場職員發現報警及拿滅火筒撲滅。消防到場時火警已撲滅，無人受傷。

　　警員將案件列縱火，事後翻看閉路電視追緝狂徒，在附近巴士站拘捕一名涉縱火六十六歲姓徐流浪漢，在其身上檢獲一個涉案打火機，他報稱一時貪玩，將其帶署作進一步調查。警員調查後，認為事件不涉恐襲，但仍調查疑人真正動機。
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