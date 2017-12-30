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﻿港人瑞典工作假期每年名額500個

2017-12-30 列印
　　香港與瑞典雙邊工作假期計劃後日起接受申請，雙方每年各有五百個名額，獲發簽證的青年可在東道經濟體系逗留最多十二個月，其間可從事工作以賺取旅費或報讀短期課程。

最長逗留一年

　　勞工處昨天宣佈，香港瑞典雙邊工作假期計劃明年一月一日起接受申請，可讓雙方青年人擴闊視野，並在外地文化下獲取生活及工作經驗，申請人必須提供不少於港幣二萬元的經濟證明、購買醫療、住院保健、遣返和責任保險，以示有能力於當地短期居留。有關簽證詳情可瀏覽瑞典駐香港總領事館網頁。

　　自二○○一年起，香港已先後與紐西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利及匈牙利等地簽訂工作假期計劃，至今已有逾八萬二千名本港青年參加。

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