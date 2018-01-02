﻿求醫150次 痛到抑鬱 Cafe侍應捱到殘索償

飲食業服務員過勞捱出病，搞到打官司。三十六歲的郭家祺在麵包咖啡店任職，工作過度繁重，聲稱因患上多種痛症，繼而出現抑鬱徵狀，先後到醫院求診逾一百五十次。她早前入稟高院，向僱主Panash Limited索償。她向本報哭訴：「我寧願唔要錢，想要番健康……」她稱控告僱主，只想取回公道。記者：黃顯晴



郭家褀接受本報記者訪問當天，以枴杖助行。約五年半前，她轉職Panash Bakery & Cafe當侍應，眼見公司人手流失率高，她上班的分店廚房缺人，便由甜品部員工頂替，樓面則轉做甜品及洗碗。人手不足，其工作範圍大而繁重，「理念係兩隻手要用盡佢。」她又稱，遭店長針對而承受壓力：「發夢見到有客叫我，我直情半夢半醒知自己遞埋隻手話嚟嚟嚟！」問及她曾否向管理層投訴，她稱投訴都無用。



稱人手不足多重職責



一四年尾，她左手不妥，手指麻痹。翌年四月，她手痛入院求診，發現患上網球肘，因長期勞損，出現頸椎移位、坐骨神經痛、筋膜炎、腰和腿生骨刺等，又患上無法根治的纖維肌痛症。由一五年四月至今，她往醫院求診逾一百五十次。現時她的手乏力，走路須用枴杖，無法拿重物，甚至連擠牙膏、扭毛巾都不能，喪失工作能力。



她說：「試過喺街痛到行唔到，有十個途人來問我有冇事，有位小姐仲喺街同我祈禱，問需唔需要買止痛藥畀我！」病痛影響其精神狀態，她時常發噩夢，被轉介精神科及心理治療，發現她慢慢出現適應障礙、抑鬱及創傷後遺症等徵狀。



店長拒作評論



現時她依賴社署每月幾千元的濟助，未能應付醫藥費，生活捉襟見肘。她坦言：「好多嘢擔心，憂慮未來。」形容瀕臨崩潰狀態，選擇訴諸法律，只想「攞番公道」，不是為錢。本報致電涉事店舖，店員回應：「唔方便答任何嘢。」記者找到店長，對方稱：「咁私人嘅事，我諗我唔方便同你講！」隨即掛斷電話。