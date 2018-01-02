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﻿玩具商轉戰地產　「沙士」後狂掃新盤　

2018-01-02 列印
■鄭躬洪與妻子孫蘭鶯（Katrina）。
■賊人潛入花園後，隨即以勞工手套遮蔽監察鏡頭。
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　　有「玩具鄭」之稱的鄭躬洪，除了經營玩具生意外，亦是資名的投資商人。他○三年「沙士」後以低價購入多個樓盤單位，再以高價放售獲利，聲名大噪。

　　鄭躬洪是潮州人，於美國長大，其後返港發展，與前妻離婚後，一○年再娶，現任妻子為曾做「Game模」、較他年幼三十年的孫蘭鶯（Katrina），鄭分別送了七卡鑽戒及十二卡鑽石頸鏈求婚及訂婚，當年兩人在會展豪擺三十八圍訂婚宴，轟動一時。

　　從事玩具生產的鄭躬洪，八十年代初期與胞弟鄭躬明創立玩具城，自訂生產及出口自家品牌的電動玩具車；其後鄭看準投資時機，將賺得資金再轉戰炒樓及投資物業。○三年「沙士」後，兄弟多次趁低價購入多個新樓盤，再以高價出售因而獲利，然後再踏足商廈及舖位投資市場。

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