﻿玩具商轉戰地產　「沙士」後狂掃新盤　

鄭躬洪是潮州人，於美國長大，其後返港發展，與前妻離婚後，一○年再娶，現任妻子為曾做「Game模」、較他年幼三十年的孫蘭鶯（Katrina），鄭分別送了七卡鑽戒及十二卡鑽石頸鏈求婚及訂婚，當年兩人在會展豪擺三十八圍訂婚宴，轟動一時。
從事玩具生產的鄭躬洪，八十年代初期與胞弟鄭躬明創立玩具城，自訂生產及出口自家品牌的電動玩具車；其後鄭看準投資時機，將賺得資金再轉戰炒樓及投資物業。○三年「沙士」後，兄弟多次趁低價購入多個新樓盤，再以高價出售因而獲利，然後再踏足商廈及舖位投資市場。
飲食業服務員過勞捱出病，搞到打官司。三十六歲的郭家祺在麵包咖啡店任職，工作過度繁重，聲稱因患上多種痛症，繼而出現抑鬱徵狀，先後到醫院求診逾一百五十次。她早前入稟高院，向僱主Panash Limited...
2018-01-02
二○一八年元旦日，北京天安門廣場如常舉行升國旗儀式，但由今年起，武警天安門國旗護衞隊正式退下火線，由解放軍儀仗隊肩負守衞國旗、升旗和禮炮鳴放任務，解放軍軍樂團並即場奏響國歌《義勇軍進行曲》。 昨清晨七時三十二分，八名解放軍禮號手在天安門城樓吹起號角，象徵解放軍儀仗隊正式執行天安門廣場升國旗儀式任務，九十六名儀仗隊護旗編隊隊員，從城樓中間券門走上金水橋，三十名禮兵肅立兩側迎接國旗。 編隊走出金水橋後齊步前進，三名身着陸海空軍服的分隊長，拔刀出鞘，行舉刀禮，九十名隊員端槍護衞國旗前行。編隊抵達國旗杆基座，升旗組三人齊步走上基座準備升旗，護旗隊員面向國旗列隊，護旗隊員和禮兵之後行...
2018-01-02
二○一七年北韓屢次試射導彈、核試，令朝鮮半島陷入戰爭邊緣，踏入新一年，北韓領袖金正恩發表新年講話，重申平壤當局已開發射程覆蓋美國本土的洲際彈道導彈，更稱啟動核武的按鈕一直擺放桌上；但他卻一改以往對南韓...
2018-01-02
二手交投量平穩，但在元旦長假期間，卻連錄用家吼準特色戶入市，造就多宗高價成交，當中最矚目為近來連錄破頂價的沙田第一城，在除夕錄1250萬元成交，造價創屋苑新高；另外，青衣藍澄灣昨再錄高層戶以828萬元售出，將除夕才創出的舊紀錄，再推高約3%。 第一城造價攀1250萬 沙田第一城過去1個月多次錄得高價成交，樓價並於除夕「再攀高峰」，消息指，屋苑6座連天台頂層戶，面積819方呎，獲用家垂青，以1250萬元售出，呎價15263元，造價創屋苑史上新高價。今次為該屋苑造價首度突破千二萬關口，較6座中層戶上月以1095萬元成交的舊紀錄，高出155萬元，升幅逾14%。 藍澄灣兩日兩破頂 ...
2018-01-02
今日迎來2018年首個交易日，按統計顯示，首年開局相當重要，對全年股市表現有一定指標作用。過去12年，有7年港股首個交易日報升，全年亦報升，連同2008年首個交易日跌，全年亦跌市收場，年頭年尾表現一致機率近七成，只有2年首個交易日報升，全年計則累計錄得跌幅。今年第一個交易日，分析預期因上周五美股收跌，故港股今天開市會略為低開，不過，只要A股表現平穩，恒指仍有機會叩3萬點關。 由2006年起，恒指有9個全年首個交易日錄得升幅，當中以2009及2013年首日上升點數最多，均達655點，恒指全年累升7485點及649點；不過，2011年雖然第一個交易日是升400點，但全年...
2018-01-02
曼城周日英超造訪水晶宮只能賽和0:0，聯賽十八連勝告終之餘，更有前鋒加比爾捷西斯及中場奇雲迪布尼受傷。幸而藍月今晚英超回師無敵主場，仍有翼鋒史達寧肩負入球重任，有力大炒近況低迷的屈福特。（now621台、LeSports HK App周三凌晨4:00直播） 哥迪奧拿周日只要帶領曼城作客擊敗水晶宮，即可追平自己於一三至一四球季任教拜仁慕尼黑時，所創下的十九場歐洲四大聯賽最長連勝紀錄。然而藍月始終破門無方，完場前更被水晶宮博得十二碼，幸好門將艾達臣摩拉斯救出對方中場米利禾積域的施射，最終雙方互交白卷，英超連勝走勢定格在十八場，但哥帥矢言今仗可捲土重來：「水晶宮的表現很好...
2018-01-02
日本九州南部的鹿兒島市近年成為港人遊日熱點之一，而到鹿兒島市遊玩，不少人都會聯遊僅隔着一個錦江灣的櫻島（Sakurajima），希望踩入這個舉世知名的活火山，體驗陶藝、遊走國立公園，細味地道風情。文、...
2018-01-02
就快台慶頒獎禮，74歲老戲骨夏雨乘機重提07年首輯《溏心風暴》中，爭視帝輸咗畀陳豪，令佢至今「條氣唔順」！雖然被前輩翻舊帳，但出名超級nice嘅陳豪(阿Mo)又點會介意，生活如常十級幸福！日前下午，三...
2018-01-02
踏入新一年，港人懷着積極向上的心情，希望香港會發展得更好。展望新一年，最急需解決的公共事務，當數在本地盡快通過「一地兩檢」的立法工作。泛民和部份法律界人士以保護「一國兩制」為由力拒「一地兩檢」，表現出憂心忡忡，其實是空鑽法理，無視社會現實需要，有違港人一向務實面對挑戰的精神。 政府推動「一地兩檢」三步走的工作，荊棘滿途，首先面對泛民議員對「一地兩檢」無約束力動議拉布，在泛民最後關頭放軟手腳而通過動議，趕及去年十一月中港粵雙方簽署有關的合作安排協議，及時送交人大常委會於上月審議，以批准決定的方式通過「一地兩檢」《合作安排》，現在只餘第三步的本地立法工作，面對泛民的強硬態度，誓...
2018-01-02
一月三日是潘頓的三十五歲生辰，昨日元旦賽事他總共有八匹座騎，其中不乏實力分子，當然想以贏馬作為自己的壽禮，雖然騎者在第三場的「超凡夢想」及第四場的「同歡樂」都僅負而跑第二名，但到第六場終於憑「不可說」險勝，提前取得生日禮物！ 至於「不可說」練者羅富全則說：「最後一百米的時候，我以為「『不可說』已經落敗，因為被困太久了，幸好最終有空位可以殺上。賽後潘頓報告，此駒仍處學習階段，成熟後增程應該會表現更好。」 馬場浮世繪
2018-01-02