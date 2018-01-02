﻿突失控撼向路邊兩房車 向佐座駕失事兩女捐車罅險被撞

上巿公司中國星集團主席向華強長子向佐，昨元旦凌晨駕駛一輛平治房車，在尖沙咀失控撞向停泊路邊兩輛私家車，導致三車連環相撞。意外中，兩名女途人在兩私家車之間「捐車罅」過馬路，幸及時閃避，僅腳部擦傷，報警治理後無礙；而向佐無受傷，事後通過酒精呼氣測試。



昨凌晨四時許，向佐（三十三歲）駕駛一輛黑色平治房車，沿金巴利道向佐敦方向駛至近天文臺道時，突然失控撞向停泊路邊一輛私家房車，再將車推前撞向前面一輛私家車，導致三車「串燒」相撞。



意外時，一對同為二十五歲的姓陳及姓邱相識女途人，在兩輛私家車之間「捐車罅」走過，兩人發現有車衝來連忙後退，及時避過被夾斷腳，但美腿仍被擦傷。向佐駕駛的平治，則停在兩輛私家車旁邊，他未有受傷，途人見狀報警。警員到場調查，兩傷者獲送院，治療後無礙出院。向佐現場接受警方酒精呼氣測試，證實未有飲酒，留在現場協助調查。被撞兩輛私家車姓郭女司機（二十三歲）及姓李男司機（三十六歲）接警方通知返現場助查。



根據運輸署資料顯示，肇事平治房車，車主為中國星鐳射影碟有限公司，○二年出廠及首次登記，當年車價一百三十萬元。中國星發言人稱，事件已報警及進入司法程序，故無可奉告，對意外受輕傷途人感到歉意，希望對方早日康復。



向佐原名向展平，為中國星集團主席向華強長子，早年就讀喇沙書院，在美國南加州大學畢業，曾發展模特事業及任藝人。據知，向佐自小崇拜影星李連杰，在參演電影《霍元甲》時拜李為師。



一四年被委任為李連杰成立基金的募款經理，以義務性質協助募款策劃，為救助貧困及協助受天災所影響災民重建家園。



