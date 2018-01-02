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﻿26%受訪者 指港經濟停滯

2018-01-02 列印
■民建聯調查發現，受訪市民最希望解決「樓價高企」。
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　　新年伊始，有政黨調查發現，兩成六受訪者認為過去一年本港經濟停滯不前，亦有逾三成認為去年政治環境複雜，解決「樓價高企」是政府未來一年最應解決的問題。

　　民建聯去年十二月訪問五百一十名市民，了解他們對去年的評價及對今年的期望。在社會範疇中，兩成九認為本港過去一年經濟表現中規中矩，但亦有兩成六認為經濟停滯不前，而三成三認為本港去年政治環境複雜，只有百分之七點三認為社會和諧。至於去年最深刻的社會大事，分別有兩成一選擇「修改議事規則」及「六名立法會議員喪失議席」。

　　調查又指，受訪市民今年最希望政府解決的問題，榜首為「樓價高企」，其次是「政治爭拗」。民建聯建議當局爭取與「一帶一路」沿線國家簽訂更多自由貿易，為香港開拓更多商機與機遇。

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