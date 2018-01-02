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﻿港人新年新願望逾半盼改善工作

2018-01-02 列印
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　　新年新開始。有商場上月進行回顧及了解港人新年願望調查，在受訪的五百二十人中，首三項個人新年願望為「身體健康」、「家人開開心心」和「學業進步」。另有三成七最希望特首能加強經濟發展、其次是減少碳排放及解決住屋問題。

　　調查顯示，七成三受訪者認為過去一年生活快樂，但逾半希望今年工作方面能有所改善，當中分別有三成期望可先改善工時過長或工作壓力沉重問題。

　　現年十六歲的「生命鬥士」蘇子玲（左二），一個月大時被確診患有先天性膽管閉塞，須接受多次手術，但其遭遇卻無阻她的樂觀積極，更勇於參加運動比賽。一五年更曾代表香港遠征阿根廷，在第二十屆世界移植運動會中勇奪三金兩銅，她希望藉自身經歷鼓勵港人要勇敢面對挑戰。

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