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﻿300醒獅巡遊尖沙咀　四歲獅子仔功架十足

2018-01-02 列印
■四歲的張世杰有專用的黑色小獅頭。
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　　一年一度香港龍獅節昨日舉行，雲集世界各地逾三百頭醒獅隊於尖沙咀巡遊演出，恭祝本港新一年喜慶吉祥，將歡樂氣氛散播全港。龍獅節籌委會表示，約有六萬人參與活動，希望透過世界龍獅日將此文化帶到世界各地。

　　第八屆香港龍獅共有來自八個國家、十四個地區共超過三百頭的龍獅隊巡遊演出，其中約五十隊為年輕人獅隊，當中年紀最小的表演者為四歲的張世杰，「鍾意舞獅子，今日好多人好開心」，他去年年初曾到馬來西亞參與醒獅活動，昨日是第二次出戰，舞動自己專用的黑色小獅頭，功架十足。其母親張太表示，兒子小時候跟父母到武館，最喜歡館內的獅頭，讓他學習和接觸獅藝，希望能傳承中國傳統文化。

　　香港龍獅節籌委會主席陳鑑林表示，龍和獅都是中國傳統象徵着歡樂、吉祥、和諧、喜慶，寓意為本港新一年帶來新景象。

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