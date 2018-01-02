﻿父母多讚揚 減輕生風險

近年不時傳出學生輕生的消息，再次令外界關注學童心理健康問題。美國最新一項研究發現，父母的行為是青少年萌生輕生念頭的關鍵，父母一句「我為你感到自豪」，原來已可減少他們出現尋死的想法。文：黃慧心



青春期的少年，情緒容易起伏，跟家人的關係及相處模式，往往會出現改變。美國辛辛那提大學兩名教授進行的一項研究發現，當青少年認為父母不關心他們的情緒，容易出現輕生念頭。負責研究的Keith King指，孩子需要知道有人在他們背後支持自己，但不幸地，很多青少年認為沒有人在自己背後給予支援。



「我為你自豪」 「救命」關鍵



研究人員分析美國當局於二○一二年進行的全國普查數據及資料，了解父母行為與青少年萌生輕生想法之間的關係，發現甚少或從未聽到父母表示「我為你自豪」的十二至十三歲青少年，較經常聽到這句說話的同齡兒童，多出五倍機會出現輕生的想法，十六至十七歲的青年則會多出三倍。研究又發現，若然父母甚少或不曾讚賞十二至十三歲的孩子「你做得很好」，或協助他們做家課，他們會有異常大機會輕生。



King特別指出，研究是基於青少年對父母行為的感知而進行分析，而感知對於引發青少年嘗試或計畫輕生極為重要，「有時候父母認為已經做了，但子女卻認為沒有。」他補充，當青少年認為父母沒有足夠參與孩子的生活，亦會增加他們被毒品及不安全性行為引誘的機會，因此建議親子正面又直接的溝通和互動，減少感知差異。



三招直接溝通 減感知差異



1.隨時候命



父母宜跟孩子從小建立固定聊天時間及方式，例如每天早上或晚上劃出十五分鐘時間，聊一下彼此的生活或學習情況，又或閒聊娛樂或新聞事件。父母亦應保持「隨時候命」的警覺，當子女想要聊天或求助時，應放下家中雜務，全情投入親天互動之中。



2.適時讚揚



青春期的少年較為敏感，不願向父母表現自己脆弱的一面，以及希望他們不要事事管束，但同時又需要父母關心，相當矛盾。心理學家Carl Pickhardt建議，父母面對漸漸長大的子女時，宜多聆聽、多理解，避免以權威語氣批評他們或給予意見。當孩子作出合適的行動或選擇時，可直接讚美，例如「這件事你處理得很好」、「我為你驕傲」等。



3.分享經歷



青少年遇上挫折或感到迷惘時，若然他們未有主動透露問題，Pickhardt認為父母可以先跟他們閒聊，打開話匣子後，嘗試傾談他們的情緒，並以同理心接納他們的想法。家長亦可通過自己昔日遇上困難的經歷，包括當時的心情、處理的方法等，最後表明願意隨時歡迎子女分享及予以協助。



