﻿買家怕愈遲愈貴 二手樓價新年爆升

踏入新一年，二手樓價即起動。昨天首個工作日，七個屋苑不同單位的呎價均創新高。北角港運城一個毗鄰「凶宅」的單位，沒有折讓以市價成交！有專家分析，新盤供應放緩，市民置業需求大，買家轉投二手市場，料二手樓升勢持續。



有地產代理透露，昨日各類二手單位成交價造好，部份以破頂價出售。以荔枝角荔欣苑一個中層單位為例，單位面積六百四十五方呎，成交價六百八十萬，呎價一萬○五百四十三元，創出屋苑成交價新高。青衣翠怡花園高層小型單位，單位面積三百六十六方呎，以五百四十五萬成交，呎價一萬四千八百九十一元，創同類單位新高。



細單位頻創新高



地產代理又指，沙田第一城三十九座高層一個面積三百零四方呎的小型單位，以五百一十八萬元成交，創屋苑分層單位的新高。元朗YOHO Midtown一座高層大型單位及沙田第一城高層小型單位，亦分別以創區內二手分層及屋苑分層新高價成交。



住宅供不應求，連不尋常單位也成搶手貨。中原地產北角港運城分行高級分行經理施長達透露，港運城一座一個高層三房單位，面積七百五十二方呎，三房間隔，享海景，同層有單位曾發生自殺案，昨天仍以市價一千三百五十八萬元成交。他指，一般而言，凶宅同層單位成交價會低市價一成。



美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，近期新盤推售較慢，短期內未見供應大幅上升，令不少買家轉投二手市場。他指，去年中市場對二手樓需求慢慢上升，當時新政府初上場，不少買家持觀望態度，但最近二手樓價起動，買家為免愈遲愈貴，於是紛紛入市。他預計未來一、兩個月二手市場將持續活躍。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，一手樓供應有限，二手一路都有，認為二手樓市回升，並不稀奇。



