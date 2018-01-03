﻿不設企位 座椅寬闊 有USB有Wifi ﻿元朗屯門往來灣仔﻿﻿ 研引入「豪華巴士」﻿

本地醞釀引入「豪華巴士」，為乘客提供更佳的長途巴士服務。運輸署接獲九巴提交開辦兩條豪華巴士線的建議，分別由元朗和屯門往來灣仔，中途站較普通巴士線少，預料車程可節省十分鐘。據九巴建議，豪華巴士不設企位，座位寬闊，並設USB充電裝置、無線上網等設施，但車費比普通線大增五成至約三十五及三十一元。



政府去年六月在《公共交通策略研究》中，提出以試驗形式引入豪華巴士。九巴向運輸署提出試辦，初步敲定細節。運輸署向區議會呈交相關討論文件，顯示九巴擬開辦兩條豪華巴士線，包括來往元朗西至天后的P968線，及來往屯門至灣仔北的P960線。兩條路線分別各有六輛長途新型雙層巴士行走，服務時間暫定由每日早上六時五十分，至凌晨十二時五十分，繁忙時間每二十至三十分鐘一班車。



每程收費約35元



P968線將由元朗擊壤路或朗屏站開出，路線途經青山公路及元朗公路，並經西隧過海，總站為天后興發街，初步收費定為三十五點一元，較968線目前收費二十三點四元高五成。而P960線則由屯門寶田邨開出，經屯門公路、青朗公路等，由西隧過海至灣仔鴻興道總站，初步收費定為三十一點二元，亦較960線收費高五成。



九巴暫不作評論



文件指，屆時P968線及P960線將不設企位，座位亦會較現時的巴士寬敞，車廂內會設置USB充電裝置，及提供免費無線上網服務；新路線的中途站亦較一般路線少，料可節省十分鐘車程。豪華巴士的車廂設備會與現有巴士不同，新款長途雙層巴士須額外訂製，實際實施日期須視乎巴士付運日期而定，初步估計會在本年第四季至明年第一季實行。九巴接受查詢時指，不評論豪華巴士的建議。



