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﻿屯門區議員質疑變相加車費

2018-01-03 列印
■圖為外國的豪華巴士。
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　　「豪華巴士」計劃，車資比普通線大幅加五成。屯門區議會交通及運輸委員會副主席葉文斌批評，收費「離地」，又指九六○線是繁忙路線；下班繁忙時間時，他在西隧轉車站等了五架巴士才勉強擠上車。他又憂慮若加開新豪華巴士線，現有巴士班次會減少，影響一般市民，建議九巴應優先考慮將資源投放改善現有服務。

　　元朗區議員李月民亦認為豪華巴士收費「過份」。他指出，城巴○六年前亦推出優質巴士服務，當時收費僅比九巴貴兩成。他推算，即使豪華巴士不設企位，乘客量只下降約兩成，質疑為何需要加價五成去補貼成本。他指，隨著元朗附近愈來愈多新樓盤落成，元朗人口迅速增長，區內交通工具已難以負擔。他批評九巴推豪華巴士線，而非增加現有巴士班次的做法是強迫市民「搭貴車」。

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