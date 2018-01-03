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﻿美股中段升44點

2018-01-03 列印
　　美國新年假期後，股市首個交日中段向好，杜指報二四七六三點，升四十四點；納指則報六九八九點，升八十六點。滙控美國預託證券價格見八十一點八七港元，升零點五七港元；騰訊則見四百二十二點○一港元，升四點二一港元。

  紐約期金報每盎司一千三百一十三點五美元，升四點二美元；紐約期油則報每桶六十點二七美元，跌零點一五美元。

  倫敦、巴黎和法蘭克福三大股市分別跌百分之零點五至零點八。
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