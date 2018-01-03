﻿傳訊息給好同學：要離開世界 ﻿優績中三女生﻿﻿不堪壓力墮樓亡﻿

屯門及慈雲山昨分別有學生疑因學業問題遺書輕生，其中屯門一名成績優異初中十四歲女生，在良景邨住所大廈遺書墮樓輕生。死者多名要好同學得悉噩耗傷心痛哭，需要輔導。慈雲山應屆DSE十七歲男生，在慈康邨一大廈墮樓，報警送院後死亡。



女死者姓熊（十四歲），與家人居住良景邨良偉樓一單位，在區內一間中學就讀中三級。昨晨七時二十二分，熊女突以手機程式通知一名要好女同學指要離開世界，隨即由住所大廈高處飛墮一樓平台，大廈保安員發現報警。而同學亦將事件轉告熊女姓陳母親（四十三歲）報警及趕回家察看。



此時，警員及消防員到場，將熊女由平台救至地上，證實已身亡。警方在單位內檢獲她留下一個盒，內有遺書及物品，經調查相信她受學業問題困擾不開心尋死。事後熊女家人在現場進行路祭。



該校姓英副校長稱，熊同學中一級開始入讀，一向成績優異，每次考試均為全班十名之內，性格開朗積極，亦為學校中文辯論隊隊員。昨日長假期後首天上學，亦為考試周首天，中三級考英文及化學。事發後已啟動危機應變小組，安排社工及心理學家替同學輔導，中三級班主任考試後向同學交代事件，與熊女相熟五至六名同學傷心落淚，須作個別輔導，今日學校有悼念活動。



DSE男生遺書輕生



昨午五時許，慈雲山一名十七歲應屆中學文憑試(DSE)考生，疑不堪學業壓力，遺書後在慈康邨康添樓高處墮下重傷，街坊發現報警。救護員到場將事主送院，惜搶救無效。警方在男生家中檢獲遺書，調查認為案件無可疑。據悉，死者在區內一所中學讀中六年級。



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