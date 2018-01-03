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﻿滿載塑膠貨櫃車 輪胎過熱起火

2018-01-03 列印
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　　一輛滿載塑膠貨物貨櫃車，昨日駛至屯門公路近荃灣時，疑拖架一個車胎爆胎摩擦過熱起火（見圖），司機發現將車駛至路邊停下及報警。消防到場迅速將火撲滅，無人受傷，但部份貨物被燒毀，火警無可疑。

　　一輛載有塑膠貨物的貨櫃車，昨午十二時許，沿屯門公路往荃灣駛至近油柑頭對開路面時，司機發現貨櫃拖架後尾轆位置冒煙起火，立即將車駛至路旁停下，並迅速脫開拖頭及貨架及逃離駕駛室報警。

　　消防員接報趕至，開喉迅速將火撲滅，事後打開貨櫃檢查，部份貨物燒毀，調查後懷疑因拖架尾轆爆胎，與路面摩擦至過熱引起火警，相信火警無可疑，但真正起火原因有待調查。

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