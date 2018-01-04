【寶寶如何戒夜奶？】5個方法讓媽媽一覺睡到天亮
大欖隧道口致命意外 櫃車橫掃車站 一死三傷
大欖隧道元朗出口昨深夜發生奪命車禍，一輛貨櫃車駛過隧道收費廣場後，突失控剷上行人路，全車連貨櫃箱如巨龍橫掃，撞向巴士轉車站的候車人群，撞倒數名乘客，再撞毀路邊鐵絲網，衝落三十米斜坡下八鄉路，全車翻側。...
2018-01-04
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全球徵集大熊貓形象標誌 提高保護瀕危動物意識
大熊貓是中國獨有動物，亦是國家級珍稀瀕危野生動物，更常扮演和平使者、外交使節角色。為加強保護野生大熊貓、其棲息地意識，內地由本周二至五月底，向全球徵集大熊貓國家公園形象標誌，採納作品的設計者可獲得十萬元人民幣獎金。 中共中央辦公廳、國務院辦公廳去年一月底發表《大熊貓國家公園體制試點方案》，將四川、陝西、甘肅三省野生大熊貓種群高密度區、大熊貓主要棲息地、大熊貓局域種群遺傳交流廊道合計逾八十個保護地，整合劃入國家公園，總面積超過二萬七千平方公里。 為加強保護野生大熊貓、其棲息地意識，提高大熊貓國家公園知名度，當局由本周二至五月底，向全球徵集大熊貓國家公園形象標誌。 提交作品必須...
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美「核按鈕」更大更強 特朗普反擊金正恩
北韓領導人金正恩在元旦演說警告美國，北韓不但擁有射程覆蓋美國本土的彈道導彈，並明言核武按鈕一直置在辦公桌上，暗示可隨時發動核攻擊；美國總統特朗普周二在社交網站反擊，表示自己的核按鈕較北韓更大、更具威力，且是一枚可發揮功能的按鈕。 特朗普周二在社交網站Twitter發文，金正恩聲稱辦公桌上放有核按鈕，但希望平壤官員可告知他，美國總統有一枚較北韓更大、更具威力的核按鈕，而且一枚貨真價實，可發揮功能的按鈕。 他又認為，北韓士兵不顧危險投奔南韓，平壤政府尋求與首爾政府重啟對話，顯示國際制裁、施壓已開始有成效，美方會繼續靜觀其變。 另外，《華盛頓自由燈塔》周二公佈一份疑似中共中央辦公...
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理鄧國偉表示，將軍澳清水灣半島5座高層D室，面積524方呎，屬2房間隔，望市景，吸引90後用家承接上車，成交價678萬元，呎價12939元，據了解...
2018-01-04
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港股破三萬關帶挈 盈富基金成千億ETF
港股今年開局即隨衝上3萬點水平，連帶盈富基金（2800）資產淨值也首次突破1000億元，相當於130億美元，成為香港首隻及唯一一隻達到此規模的交易所買賣基金（ETF）。至於港股經過前日大升逾500點之後，昨日走勢集中在高位橫行，恒指一度升逾200點，惟午後回軟，恒指收報30560點，升45點，為連續第7個交易日造好，期內累升1326點或4.5%。 盈富基金的基金經理人為道富環球投資管理，根據盈富基金網頁顯示，截至昨日（3日），盈富基金的總資產淨值達到1013.48億元，總市值為1010.94億元。截至本月1日，盈富基金的股息率為3.09%。港股延續去年的強勢，升幅主...
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哈利卡尼叉足電 刺殺錘兵
熱刺和韋斯咸在周二英超分途取勝，前者在射手哈利卡尼先列後備下仍作客2:0擊敗史雲斯，後者則主場2:1險勝西布朗。雙方今晚正面交鋒，哈利卡尼經過休息後今仗將復任正選，此子養精蓄銳後勢領軍主場大炒錘仔幫，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。（now621台、LeSports HK App周五凌晨4:00直播） 哈利卡尼剛仗作客史雲斯因感冒先任後備，但他在六十八分鐘出場後仍以一記精準長傳，助迪利阿里射入奠定勝局的一球，狀態依然出眾。該隊主帥普捷天奴盛讚愛將能力全面：「他是一名全能射手，不只入球能力出色，也善於創造攻勢，對韋斯咸時他會正選上陣。」此子亦喜言：「過程雖艱辛，但很高興...
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開篷勁跑 TT RS一球圓夢
身價接近「一球」的奧迪TT RS Roadster，馬力達400ps，0至100km/h只3.9秒，開篷僅10秒，加速猛、操控勁、收視高，車價雖貴，但感受超級，一次過可滿足多個願望。 文：彭志揚 圖：...
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胞弟猷啟元旦晒愛 何超雲揀紅Bra催旺桃花
賭王何鴻燊三房仔女個個郎才女貌，其中26歲高大公子何猷啟，去年5月甩拖後「重新上市」嘅佢撻着國產新歡，更趁元旦攬女公告新戀情。胞弟Keep住有拖拍，家姐超雲自13年初和大自己12年嘅陳山聰分手後，鮮有...
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社論——阻共享單車變亡命飛車
共享概念正滲入生活每一個層面，其中共享單車落戶香港，市民多了一個代步交通工具的選擇。但新事物帶來新問題，除了出現共享單車通街違泊問題，不少駕車人士更發現，不論日夜均有年輕人借共享單車之便，在公路上飆車，為交通帶來風險，當局必須及早預防。 共享單車的出發點，是讓城市人隨時隨地可以租用單車代步，減少汽車廢氣排放，亦有助使用者強身健體，在歐美以至內地的發展不俗，但在香港因環境和習慣不同，遇到一些外地少見的問題。 早前發生有人破壞、盜竊共享單車事件，經警方執法，已少有聽聞同類非法行為。然而，共享單車公司為擴大市場份額，大批單車到處亂泊，甚至放在單車徑上，不但阻路，更會引起單車意外，...
2018-01-04
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- 開工前落盤——3309 希瑪眼科（3309）通過香港及內地的診所及醫院網絡，提供全面的眼科保健、診斷、藥物治療及手術治療服務。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2016年香港私營眼科服務市場的收益複合年增長率為5.4%，報告預計2021年香港市場收益將達48億元。
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紅衣優駿力爭四捷
田泰安今季手風甚順，經過三十五次賽事後，暫時已贏出二十六場頭馬，比較上季同期多了十五場，而在剛戰元旦賽事更夥拍「五十五十」捧走三級賽華商會挑戰盃，他坦言對此成績十分滿意。周日沙田賽事田泰安暫定有八匹座...
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