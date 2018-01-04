﻿「桌山」攀崖兩死一傷 港女南非絕嶺墮斃

兩名香港女子元旦在南非攀崖挑戰大自然，樂極生悲，一死一傷。兩人一月一日在開普敦名勝「桌山」攀岩，由當地一名男嚮導協助游繩下崖壁，其間疑嚮導失足，兩女被拉扯一同墮崖，其中一人與嚮導喪命，另一女子曾竭力為同伴施救，惜返魂乏術。



魂斷南非的香港女子，現年二十九歲，姓名不詳。據悉，她與另一香港女友均為攀岩活動愛好者，兩人結伴往南非自由行，並在當地元旦日抵開普敦著名景點「桌山」（Table Mountain）玩攀岩活動。「桌山」岩壁險要，過去三十七年來已有一百三十多人跌死。



負傷女同伴半空施救



中國駐南非開普敦總領館網站及南非傳媒報道，於元旦日傍晚五時許，兩名香港女遊客在當地導遊陪同下，於開普敦桌山近山頂登山站攀岩，各人游繩而下。其間，嚮導先失足墮下，兩女子隨即被拉扯而下，二十九歲女港客及六十一歲男嚮導跌落纜車站下約一百五十米，另一女港客亦墮崖受傷。據悉，負傷的女港客盪到二十九歲的同伴身旁，在岩壁上為她施行心肺復甦法急救。



外交部聯絡死傷者家屬



當局接獲有人墮山後，派出三十名野外救援隊員通宵搜救，直升機及纜車亦加入救援，尋獲三人時，各人身上繩索並無斷裂，其中一名香港女子和嚮導死亡，另一香港女子受傷，後者當晚被送開普敦一所醫院，治療後情況穩定。翌日早上五時，人員將兩具屍體運走。據悉，事發現場寒冷，令救援工作極為困難。受事故影響，纜車一度停駛，八百名乘客受影響。



入境處表示，已經透過外交部駐港特派員公署了解情況，並聯絡當事人家屬，提供適切意見及可行協助，會繼續保持緊密聯繫積極跟進事件。