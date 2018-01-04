﻿候車客疑專注手機 不及逃生遭撞飛

大欖隧道口發生致命交通意外，一輛貨櫃車剷上巴士轉車站，撞飛多名候車市民。目擊意外的市民稱，有人當時候車時正專注在手機，不及逃生。



消防及救護員在場搜救，查看有無其他人被困在貨櫃車下，坍塌搜救專隊亦奉命到場協助。涉事貨櫃車的貨櫃尾門印有危險品的標誌，消防員戴上氧氣筒及面罩打開貨櫃檢查。



有駕駛人士的行車紀錄儀拍到，肇事貨櫃車撞毀巴士站後，衝落三十米斜坡下的八鄉路；當時有私家車、的士及巴士剛剛駛至，幸好三車司機及時煞車，才免於造成更多傷亡。目擊意外的駕駛人士表示，聽到巨響「嘭」一聲，貨櫃車便由山坡衝落八鄉路。



另有駕駛人士的行車紀錄儀拍到貨櫃車駛離收費亭繳費，隨後開車未有異樣，但片段未能顯示該車失控撞上車站一刻。