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﻿兩警務人員協會對裁決失望

2018-01-04 列印
■有團體在法庭外聲援朱經緯。
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　　退休警司朱經緯被判囚三個月，兩個警務人員組織均對裁決結果表示失望，支持朱經緯上訴。撐警組織將發起遊行，聲援朱經緯。

　　警務督察協會主席李占安不評論裁決，對結果表示尊重，相信警隊士氣不會受今次事件打擊；他認為，警務人員一直努力維護法紀及司法制度，相信絕大部份警務人員對執行職務而承受刑罰會不高興。李占安指，協會將繼續支持朱經緯上訴。他強調，警隊有責任維持治安，相信同事專業，不會輕言罷工；但不排除跟其他警務人員協會商討再召開「特別會員大會」。
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